Napolitoday.it - Manifestazione all'esterno della Gls: interviene la polizia

Leggi su Napolitoday.it

Interventodi Stato, in mattinata a Napoli, davanti a uno degli ingressi dei magazziniGLS di Gianturco, dove era in corso unache da ieri sera stava impendendo l'uscita degli automezzi per le consegne. Gli agenti, dopo diversi tentativi di mediazione, hanno.