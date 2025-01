Ilgiorno.it - Mamma muore nel sonno. La trova la figlia di otto anni

Tragedia ad Arco di Trento, dove una donna bergamasca di 41, Laura Fenaroli, è morta per cause naturali mentre era sola in casa con la propriadi. Era una madre single e da diversidalla provincia bergamasca si era trasferita in Trentino, dove era impiegata comunale. Non stava bene da alcuni giorni, tanto che domenica mattina si era ricvolta alla guardai medica per una visita. Lì le avevano suggerito di recarsi al Pronto soccorso, ma lei aveva preferito recarsi a casa per non lasciare sola la figlioletta. Aveva la febbre e la tosse e aveva spiegato di sentirsi affaticata nel respirare. Non pensava però di avere una patologia grave. La donna è morta nel suo letto e are il suo corpo è stata lache, nonostante la paura, è riuscita ad avvisare alcuni amici di famiglia.