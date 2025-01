Liberoquotidiano.it - Maltempo in Toscana, cargo contro un pontile a Marina di Massa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nella serata di ieri, martedì 28 gennaio, al porto didiCarrara) la nave Guang Rong, di oltre 100 metri di lunghezza, forse a causa del forte vento e delle onde alte si e' scontratala banchina del, che e' in parte crollato. A bordo della nave 12 membri dell'equipaggio, tutti portati in salvo. A seguito dello snon risultano feriti. L'imbarcazione, battente bandiera cipriota, e' solitamente adibita al trasporto di detriti, ed era uscita dal vicino porto didi Carrara in serata quando e' rimasta in balia del mare. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso. La Guardia costiera e' intervenuta sul posto dove la navesi e' incagliata andando a urtareun. E' stata verificata la situazione anche per possibili rischi di inquinamento.