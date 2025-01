Laverita.info - Mafia nigeriana, arrestati 8 pusher a Bari

Leggi su Laverita.info

Per la Dda gli spacciatori, attivi anche nel centro per immigrati locale, erano in contatto con le violentissime cosche africane. Nelle intercettazioni la violenza del gruppo: «Facciamolo sparire prima! Molto presto!». Sequestrati anche 25 chili di droga.