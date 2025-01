Ilfoglio.it - "Macché atto dovuto": persino le toghe criticano Lo Voi

Leggi su Ilfoglio.it

Quindici righe, in cui vengono formulate due ipotesi di reato in relazione al mancato arresto (e poi al rimpatrio in Libia) di Almasri e in cui si rimanda alla lettura di articoli di stampa. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti