Luigi Li Gotti | Denuncia contro premier non politica ma di giustizia

Una scelta, ladellaper il caso Almasri? "ho fatto una scelta giudiziaria. Da comune cittadino, non posso chiedere dimissioni. Ho visto aspetti di possibile reità e ho fatto una, doverosa". Lo ha detto l'avvocatoLia Radio 24. E alla domanda se dietro l'iniziativa ci sia Romano Prodi, nel cui governo è stato sottosegretario, l'avvocato ha risposto: "non ci ho mai parlato in vita mia con Prodi. Io rispondo alla mia coscienza". Quanto all'accusa di aver difeso mafiosi, "ho fatto diverse cose tra cui anche la difesa di collaboratori di". Fu Falcone a chiedermi se ero disposto a assumere la difesa di Francesco Marino Mannoia perché era rimasto senza difesa e io per dovere deontologico ho accettato" ha replicato Li, ricordando tra le sue difese quella dei familiari dei carabinieri uccisi in via Fani, e delle vittime di Piazza Fontana e della famiglia Calabresi.