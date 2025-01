Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Gutmann e Pezzetta sognano l’exploit

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici di OA Sport Buonasera e benvenuti alladel programma corto individuale femminile, seconda prova della giornata inaugurale valida per i Campionatidi. Dopo lo short delle coppie, le attenzioni dell’Italia si concentreranno su due profili estremamente competitivi, ovvero quello di Lara Nakied Anna.Due pattinatrici che rappresentano la grande novità della spedizione tricolore di quest’anno. Entrambe infatti sono reduci da un periodo florido in termini di risultati e di punteggi., cresciuta visibilmente di colpi, si è finanche concessa il lusso di ottenere un terzo posto al Grand Prix Finlandia Trophy, sfiorando l’altissima soglia dei 200 punti.invece ha ben figurato non solo nelle prove del circuito Junior Grand Prix, ma anche ai Campionati Italiani, dove ha conquistato il titolo per la prima volta superando proprio la collega.