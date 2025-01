Arezzonotizie.it - L’Istituto di Agazzi verso la terza edizione del convegno nazionale “Noe”

Leggi su Arezzonotizie.it

diha avviato il percorsoladel“Noe - No One Excluded”. L’appuntamento è fissato per giovedì 24 aprile quando studiosi, psicologi, medici e altri professionisti torneranno a riunirsi ad Arezzo per una giornata di studi dedicata a buone.