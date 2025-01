Feedpress.me - L'indagine su Emis Killa: "Rapporti con capi ultrà". Coinvolto anche il capo della tifoseria del Milan vicino a Fedez

Leggi su Feedpress.me

Il nome di, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli , era comparso lo scorso autunno negli atti dell’ inchiesta sugli ultras delle curveesi come una figura che aveva «» con ildei tifosi rossoneri Luca Lucci ,, non indagato in questa, e ad altri cantanti . Lo scorso 30 settembre il rapper , ai tempi non ancora indagato e poi iscritto.