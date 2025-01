Agrigentonotizie.it - L'inchiesta antimafia "Ianus", il comune si costituirà parte civile: già nominato l'avvocato

Leggi su Agrigentonotizie.it

Ieri la richiesta di dimissioni del vice presidente vicario del consiglio comunale, oggi la delibera della giunta comunale con la quale è statol'che rappresenterà ildi Canicattì. Perché così per come è stato per i processi "Condor" e "Xidy", le due operazioni che negli.