Dayitalianews.com - Libia, Casciaro (Anm): “Disinformazione su caso Almasri, ridicolo pensare a ritorsione”

Leggi su Dayitalianews.com

Sul“si è fattaparlando di un avviso di garanzia che suppone, in realtà, che ci sia un atto dell’indagine, tant’è che è una comunicazione che in qualche modo coinvolge anche il difensore dell’indagato in relazione a un atto che può essere un interrogatorio o un atto irripetibile. Nulla di tutto questo e mi stupisce che si sia parlato pubblicamente anche da parte di esponenti del governo di avviso di garanzia, quando la legge costituzionale del 1989 prevede tutt’altro in ipotesi di questo tipo”. Le dichiarazioni di SalvatoreLo ha detto il segretario dell’Anm, Salvatore, a ‘Omnibus’ su La7. C’è unanei confronti del governo per via della riforma della giustizia? “E’ semplicemente. In realtà, c’è stata una denuncia che è stata presentata e una legge costituzionale, la n.