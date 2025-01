Ilgiorno.it - Lettera ai passeggeri e una spilla contro le aggressioni ai capitreno

"Caro viaggiatore e cara viaggiatrice, possiamo avere la tua attenzione?". Inizia così il volantino che sarà distribuito sui treni regionali e nazionali su iniziativa di Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast e Orsa con l’obiettivo di indurre i passeggiare a contribuire alla sicurezza di chi lavora a bordo dei convogli. Fino al 4 febbraiollori e macchinisti indosseranno unacon la scritta: "La violenza non prende il treno". "Ogni giorno – si spiega nel volantino – il personale ferroviario è impegnato a garantire il tuo viaggio in sicurezza e tranquillità, affrontando turni e condizioni di lavoro difficili, con dedizione e professionalità. Tuttavia, solo nel 2024 si sono registrati oltre 800 episodi violenti ai danni del personale che lavora in treno o in stazione.