Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Alessia zimbello d'Italia: la risposta su Lupin scatena un delirio mai visto

Come ogni sera, rieccoci nello studio de L', il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il game-show delle parole e dei loro legami e, soprattutto, della Ghigliottina, il format inossidabile e campione di ascolti che ormai da anni tiene banco sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Alla vigilia come campionessa si è imposta Pina, la quale però si è prodotta in un grossolano errore al gioco finale, la Ghigliottina: insomma niente montepremi, bensì un diluvio di sfottò e battute acide per lo scivolone sul più bello. Sfottò e battute, ovviamente, piovevano copiose su X, il social che è una sorta di terreno elettivo per chi ama il programma, per il pubblico che commenta quanto si vede in studio in tempo reale. Il tutto tra risate, insulti sfottò e complotti. Già, a L'Eredià i complotti sono all'ordine del giorno.