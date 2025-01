Quotidiano.net - Legge elettorale. Anche la sinistra si sieda al tavolo

Diciamo che dal silenzio siamo passati al chiacchiericcio", spiega un senatore dem esperto del ramo riferendosi all’infittirsi di pour parler sullache da qualche settimana si vanno intensificando in Parlamento. Ma siccome di chiacchiericcio è fatta la politica, significa che qualcosa sottotraccia si muove davvero. Non subito perché le leggi elettorali si fanno sempre in vista del traguardo di legislatura (a meno che non arrivi una sentenza europea che le vieti in dirittura d’arrivo) e perché discutere sul tema equivarrebbe per la maggioranza ammettere di aver definitivamente rinunciato al premierato. Il modello a cui la premier starebbe guardando è quello dei governatori, un sistema che indubbiamente è riuscito a coniugare stabilità e rappresentatività. La sua adozione permetterebbe a Meloni di "giustificare" almeno in parte la mezza défaillance sul premierato, e nel caso di vittoria porre le premesse per completare un domani la riforma.