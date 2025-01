Ilgiorno.it - Le “tute gialle“ sono accorpate: "Non è giusto"

Accorpato il gruppo di protezione civile comunale di Tavazzano con Villavesco, ex volontari sulle barricate. "Ci hanno congiunto di nuovo all’Unione di polizia locale nord Lodigiano, quando eravamo un’attivissima e formata sezione autonoma, con sei persone anche parte della colonna mobile provinciale, non è"! Gli “ex” volontari afferenti al gruppo Protezione Civile di Tavazzano con Villavesco, che nei giorni scorsi hanno riconsegnato le divise al Comune e protocollato le loro dimissioni, protestano per la decisione, decretata in Consiglio comunale a fine anno, di mettere la parola fine al servizio. "Di fatto c’è stato un “licenziamento” in tronco, dei numerosi volontari aventi per la maggioranza residenza locale. Da parte di chi non ha mai frequentato questa realtà, né la conosce. È una lotta politica, tra di noi c’è anche l’ex sindaco Francesco Morosini" incalzano in una lettera.