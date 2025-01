Sport.quotidiano.net - Le interviste. Achy: "Campionato molto difficile. Ma siamo pronti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ uno dei più impiegati, così come la scorsa stagione, della rosa di mister Magrini. Emmanuelè ormai un punto fermo della difesa della Robur e dopo qualche passaggio a vuoto, come i suoi compagni del resto, in questo inizio di 2025 sembra essere tornato a livelli importanti. "Dopo un anno e mezzo fermo, qui a Siena mi sto trovandobene. Stiamo andando bene adesso, anche se ci aspettiamo sempre di più. Il, ma. A livello personale credo di star facendo abbastanza bene – dice il difensore ivoriano a RadioSienatv –. L’obiettivo principale è sempre stato quello di giocare più partite possibili, provando a fare sempre il massimo. A livello di squadra, vogliamo lottare fino in fondo per raggiungere grandi risultati". Giunto in bianconero nell’ottobre del 2023 dopo le esperienze nel settore giovanile del Perugia e nella prima squadra del Montevarchi tra serie D e C, il centrale classe 1999 guardo al futuro con ottimismo.