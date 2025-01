Romatoday.it - Le case sono del Comune, ma vanno all’asta. Per un palazzo intero basta un milione e mezzo di euro

Leggi su Romatoday.it

Tutto all'asta, come previsto. Ci30 appartamenti in un piano di zona di Roma che potranno essere acquistati in blocco, perché la cooperativa che li ha costruiti è fallita e le banche devono rientrare dei mutui erogati e non pagati. La base è poco superiore a undi