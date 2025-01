Veronasera.it - Lavori di Acque Veronesi sulle Torricelle: tratto di strada chiuso per 40 giorni

Leggi su Veronasera.it

A partire da mercoledì 29 gennaio rimaneal traffico per 40undi via San Mattia alle, per la precisione tra l’intersezione con via S. Giuliana e viale Dei Colli.Nelin oggetto è operativo un cantiere diche rientra nel piano di interventi.