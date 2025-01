Sport.quotidiano.net - La vittoria in casa del Pontedera inguaia l’Ascoli

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ladelindell’Arezzo per 4-2 ha permesso alla formazione allenata dall’ex bianconero Menichini di fare un bel balzo in avanti. Grazie ai tre punti conquistati i granata sono riusciti a mettere la testa fuori dalla zona che scotta, ma il successo ottenuto ha in qualche modotorisucchiandolo verso il basso della classifica. Ora infatti ilè salito a quota 27 raggiungendo proprio il Picchio e il Campobasso.affronterà la squadra di Menichini il prossimo 23 marzo nel match che andrà in scena allo stadio Mannucci. Per i bianconeri quello potrebbe essere uno snodo cruciale per evitare brutte sorprese nell’ultimo caldissimo mese di campionato dove poi si andrà a decidere tutto. Nel corso della partita d’andata i bianconeri non riuscirono ad andare oltre all’1-1.