Fanpage.it - La vera storia del film La Farfalla impazzita: la vicenda di Giulia Spizzichino, interpretata da Elena Sofia Ricci

Leggi su Fanpage.it

Mercoledì 29 gennaio, in prima serata su Rai1, va in onda ilLacon. Si tratta delladi, donna ebrea la cui famiglia fu sterminata nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Unica sopravvissuta tra i suoi cari, negli anni a seguire lottò per l'estradizione in Italia di Erich Priebke, esecutore materiale della strage.