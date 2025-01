Ilrestodelcarlino.it - La protesta dei trattori: "Così si rischia di chiudere. Servono immediate misure d’emergenza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stato di crisi edi emergenza per fronteggiare conzza una situazione di difficoltà chedi portare a nuove chiusura di aziende entro pochi mesi. Ladegli agricoltori è ripartita ieri da Castel San Pietro alla volta del porto di Ravenna. Una trentina diin fila, una carovana che si è fatta via via più numerosa, arrivando a una cinquantina di mezzi, man mano che si avvicinava la meta romagnola della. I mezzi agricoli si sono ritrovati nel ‘campo base’ all’uscita del casello di Castel San Pietro di buon ora. Dalla Romagna, dal bolognese e dal ferrarese, giù dall’Appenino. Sono arrivati e poi partiti in prima mattinata, per giungere intorno alle 12 al porto di Ravenna, con un carico di disperazione e di speranza. "Migliaia di imprese chiudono, decine al giorno.