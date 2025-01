Ilfoglio.it - La Gioconda si sposta ma per la massa di turisti serve una Parigi immaginaria

Una modesta proposta, anzi une modeste proposition, per Emmanuel Macron. Il Presidente si appresta a far trasferire lain una collocazione più consona rispetto all’attuale sala del Louvre, dove – a detta di molti – il capolavoro leonardesco risulta difficilmente individuabile, faticosamente visibile, insopportabilmente assediato, inevitabilmente sommerso dalle mani alzate al cielo dei più compulsivi scattatori di fotografie. L’idea dire lain un’altra sala è solo un primo passo; quello successivo è, come ha ventilato Macron, dedicarle una sala apposita, con ingresso autonomo e biglietto a parte. Bene, benissimo, anzi: io proporrei ulteriori migliorie. Esporre in questa nuova sala una copia della, tanto ladinon la distingue dall’originale. Ricreare attorno a questa sala uno pseudo-Louvre farlocco, tanto ladiin larga parte ignora le altre sale.