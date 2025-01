Tpi.it - La farfalla impazzita: tutto quello che c’è da sapere sul film

La: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming delsu Rai 1Questa sera, mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Latv – tratto dall’omonimo libro – diretto da Kiko Rosati, che racconta la storia vera di Giulia Spizzichino interpretata da Elena Sofia Ricci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Trama (storia vera)Il-tv racconta la vicenda di Giulia Spizzichino, ebrea romana segnata dallo sterminio nazista della sua famiglia, che affronta i fantasmi del suo passato mezzo secolo più tardi, quando Erich Priebke, l’esecutore materiale della strage delle Fosse Ardeatine, viene rintracciato in Argentina. La lotta per l’estradizione e per la condanna dell’ex ufficiale nazista è lunga e difficile, ma sopratè molto dolorosa per Giulia, che decide comunque di dedicarsi a questa battaglia e, infine, testimoniare, nonostante questo riapra tutte le ferite del proprio passato.