Quotidiano.net - La Bussola per la competitività: il piano della Commissione Ue per rilanciare l'Europa

Leggi su Quotidiano.net

"Laper la" trasforma le eccellenti raccomandazioni del report Draghi in una tabella di marcia. Ora abbiamo un. Abbiamo la volontà politica. Ciò che conta sono la velocità e l'unità. Il mondo non ci aspetta. Tutti i Paesi membri sono d'accordo. Trasformiamo il consenso in azione". Lo ha detto la presidenteUe, Ursula von der Leyen, presentando il documento programmatico peril continente. "L'ha tutto ciò che le serve per avere successo nella corsa verso la vetta. Ma, al contempo, dobbiamo correggere i nostri punti deboli per recuperare", ha evidenziato.