Inter-news.it - Kamate, ritorno in Italia! Il giovane dell’Inter va in Serie B

Issiaka, finito in prestito in Portogallo in estate, passerà presto in una squadra diB. La notizia arriva da Gianluca Di Marzio.– Issiakafarà presto il suoin. L'esterno classe 2004 conclude prima l'esperienza in Portogallo non andata nel migliore dei modi. Il giocatore di proprietàha firmato ad agosto con l'Aves, squadra di prima divisione. Ha collezionato appena nove presenze tra campionato e coppa nazionale, ma non entra in campo dal 23 novembre. Ilera sparito completamente dai radar e per questo motivo si è deciso di chiudere in anticipo l'accordo.andrà al Modena inB e domani farà già le visite mediche.