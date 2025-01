Iltempo.it - Israele, atteso il nuovo rilascio di ostaggi: chi c'è nella lista di Hamas

Leggi su Iltempo.it

Cresce l'attesa inper ildida parte di, nell'ambito dell'accordo per il cessate il fuoco. L'ufficio del premier Benjamin Netanyahu ha ufficializzato i tre nomi dellaconsegnata dai miliziani a Tel Aviv tramite i mediatori di Egitto e Qatar. Due erano ampiamente previsti: la 29enne Arbel Yehud, cittadina israelo-tedesca e la soldatessa 20enne Agam Berger. Era invece inil terzo nome, quello dell'80enne Gadi Moses. L'ipotesi che circolava era che venisse rilasciato il 65enne Keith Siegel, originario degli Stati Uniti. La mancata liberazione di Yehud, richiesta daper sabato scorso, aveva spinto Tel Aviv a non permettere agli abitanti di Gaza di spostarsi nel nord della Striscia. Decisione poi revocata dopo cheaveva accettato di liberare giovedì alcunioltre a quelli previsti per sabato.