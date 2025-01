Liberoquotidiano.it - Israele all'Onu:" Stop contatti con Unrwa"

interromperà ogni collaborazione, comunicazione e contatto con l'", l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, "o chiunque agisca per suo conto”. Lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano all'Onu, Danny Danon in vista della riunione del Consiglio di Sicurezza sulla questione.