Inter-news.it - Inter, non c’è solo Zalewski per la fascia. Un possibile ritorno – CdS

L’sta per cedere Tajon Buchanan in Spagna, direzione Villarreal. Il canadese lascia uno slot disponibile per un’entrata, dal Corriere dello Sport vengono dati i due nomi in ballo. PRIMO NOME – L’si è mossa negli ultimi giorni di mercato. In uscita ha chiuso Tomas Palacios in prestito secco di sei mesi al Monza, ma non. Nelle scorse ore la dirigenza ha trovato un accordo con il Villarreal per il prestito con diritto di riscatto di Tajon Buchanan. Il canadese partirà perciò per una cifra intorno ai 14-15 milioni di euro. Le fasce rimangono perciò prive di un esterno, per questo motivo l’segue Nicola, le due alternative dopo BuchananSECONDO NOME –sarebbe un’opzione qualora accettasse di rinnovare con la Roma e arrivare in prestito. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e per ora può firmarea titolo definitivo: la dirigenza non prende in considerazione tale eventualità.