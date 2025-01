Ilrestodelcarlino.it - Indennizzi per i balneari della costa: "La Regione lavorerà per salvarli"

"Vigileremo attentamente sui contenuti del Decreto", che il Governo dovrebbe emanare entro marzo. È questa la rassicurazione espressa dall’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni che, giovedì ha incontrato i rappresentanti delle Associazioni di categoria del comparto balneare per affrontare il tema delle concessioni demaniali marittime. "Siamo di fronte a un comparto strategico per la nostra. Il nostro impegno – ha sottolineato Frisoni - deve essere quello di lavorare insieme affinché la direttiva Bolkestein sia attuata in modo tale da salvaguardare il modello di turismo balneare emiliano-romagnolo che costituisce un’eccellenza a livello nazionale". Dopo l’approvazione da parte del Governo del decreto che proroga le concessionifino al mese di settembre 2027, l’assessora ha ricordato l’importanza del passaggio relativo al Decreto suglie, nello stesso tempo "riteniamo indispensabile accompagnare e coordinare, nel rispetto delle diverse specificità, un’uniformità di attuazione del provvedimento sull’intero territorio regionale, in stretto raccordo con i Comuni costieri cui è affidato il compito di portare avanti le evidenze pubbliche".