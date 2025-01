Romatoday.it - Incidente sulla via del Mare, scontro tra un bus e due auto. Due feriti, uno è gravissimo

Una Jeep Renegade che si è ribaltata, con il conducente del veicolo che è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Anche un bus della linea C19 e un'altra, una Fiat Cinquecento, sono rimasti coinvolti nell'avvenutovia del, all'altezza di via delle Azzorre.