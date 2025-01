Agi.it - Inchiesta ultrà a Milano, Daspo di 3 anni a Emis Killa. Sanremo a rischio?

AGI - Risulta indagato dalla Dda diper associazione per delinquere, nome d'arte del rapper Emiliano Rudolf Giambelli, nell'ambito dell'"Doppia Curva" condotta dallo Sco e la Squadra mobile di. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è confermata da fonti inquirenti. Inoltre, al cantante, concorrente al Festival di2025, la questura diha notificato un provvedimento diper tre. Il coinvolgimento di, vicino al direttivo della Curva Sudrossonera, era emerso già nelle prime battute dell'indagine. Era stato anche perquisito, da non indagato, il giorno dell'esecuzione delle 19 misure cautelari emesse nei confronti deglidi Milan e Inter.avrebbe partecipato con altri a una delle presunte aggressioni nei confronti di uno steward dello stadio San Siro, colpito da uno schiaffo e un pugno da unrossonero, in occasione della partita di Europa League dell'11 aprile 2024 tra Milan e Roma.