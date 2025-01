Ilgiorno.it - Incendio in camera da letto, appartamento inagibile e famiglia evacuata

Bienno (Brescia), 29 gennaio 2025 – Unaè statae unè stato dichiaratoa Bienno, nella media Valle Camonica. I fatti sono accaduti poco dopo le sette di questa mattina. A fare scatenare il rogo, che ha riguardato solo ladasarebbe stato un corto circuito. In quel momento in casa c’erano padre e figlio, che vivono insieme. Sono entrambi usciti dal loro alloggio quando è stato invaso dal fumo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia, quelli del distaccamento di Darfo Boario Terme e i volontari di Breno. C’erano anche i carabinieri e una ambulanza del 118. Nessuno si è intossicato né ustionato. Per ora padre e figlio si trovano in un alloggio messo a loro disposizione dal comune di Bienno.