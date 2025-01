Ferraratoday.it - Imposta di soggiorno, Fornasini: "Lievi adeguamenti per continuare a investire in turismo e cultura"

Leggi su Ferraratoday.it

Nel corso della giornata di martedì 28, sono state approvate in Giunta le nuove tariffe dell'diper i turisti che entreranno in vigore a partire dall'1 aprile, con un lieve adeguamento in base alla tipologia di struttura ricettiva.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday.