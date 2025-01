Triesteprima.it - Il sentiero trasformativo della mindfulness con Elisa Chiodarelli

Leggi su Triesteprima.it

Sabato 25 gennaio 2025 inizia presso Sati Studio in via Franca 19/a a Trieste un percorso in tre incontri mensili attraverso le 8 tappe del Nobile Ottuplicetradizione buddhista di consapevolezza, per imparare a incorporare nella routine quotidiana metodi e strumenti trasformativi.