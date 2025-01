Ilfogliettone.it - Il ritorno di Jovanotti con “Il corpo umano”, evento show a Milano

Ildi, tanto atteso dai fan, è finalmente una completa realtà con la voglia di sorprendere ancora una volta e riportare l’esperienza musicale al centro della pista. Il suo nuovo progetto è stato presentato al Teatro Lirico Giorgio Gaber deied è molto più di un semplice disco: un nuovo viaggio da raccontare e da vivere con 15 nuove canzoni e un nuovo tour che trasforma il palasport in una festa, in un laboratorio di nuove idee e nuove emozioni.“Grazie è la parola più bella del nostro dizionario. È la parola che ho pronunciato di più nell’ultimo anno e mezzo: l’ho detta continuamente, tutti i giorni, l’ho pensata e scritta”, ha detto l’artista in uncon la stampa e i fan al Teatro milanese, dove ha ballato e cantato facendo vedere il suoin piena forma.