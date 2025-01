Ilfoglio.it - Il risiko del gruppo Lvmh attorno a Maria Grazia Chiuri

Leggi su Ilfoglio.it

Mentre nella politica o nella finanza diciamo e scriviamo tutti le peggio cose di chiunque, in questi giornialla vicenda Montepaschi-Mediobanca i media non hanno risparmiato nemmeno il min. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti