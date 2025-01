Ilnapolista.it - Il Napoli in pressing sulla Fiorentina per il difensore Comuzzo: rifiutata un’offerta da 20 milioni (Di Marzio)

Secondo quanto riporta Gianluca Di, ilinsiste per. Continua ilper trovare l’accordo per ilcentrale. La Viola ha già rifiutatoda 20di euro.Dallarifiutati 20perSul portale di Disi legge:Ilcontinua a lavorare per ilPietro: ore intense per trovare l’intesa con la. Nonostante abbia soli vent’anni, Pietroè il grande obiettivo per la difesa. Il classe 2005 si è reso protagonista di una grande prima parte di stagione con la. La società viola ha già rifiutato 20di euro, ma ilcontinua il. Gli azzurri continuano a trattare per trovare il prezzo giusto e provare a fare l’operazione in questa sessione di mercato, provando a convincere lacon un’importante offerta.