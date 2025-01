Ilgiorno.it - Il duro sfogo di Chiara Ferragni: “Con Fedez ho sopportato in silenzio. Ho capito che quello che avevo vissuto è stato una totale presa in giro”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 29 gennaio 2025 –rompe ilsul fronte degli affari, ma anche sulle questioni più private, legate al suo rapporto con l’ex marito. A poche ore dalla decisione della procura di Milano che la manda a processo per truffa aggravata l'influencer scrive su Instagram un lungo messaggio, raccontando la sua verità. "Ho scelto ilin questi mesi per cercare di tutelare me e la mia famiglia su due questioni che mi hanno profondamente segnata: da una parte quella lavorativa, per la quale farò tutto ciò che è in mio potere per far valere le mie ragioni e dimostrare la mia innocenza, dall'altra quella privata, su cui ora non riesco più a restare in”. "Ho7 anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa. Ho amato pur quando c'erano tante ragioni per abbandonare, hosituazioni a cui avrei detto 'non farti fare questo' a qualsiasi amica, perché per me l'amore era anche questo: sacrificarsi.