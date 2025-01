Fanpage.it - Il discorso di Rosa Vespa e Moses prima dell’arrivo della polizia: “Ora abbiamo anche un principe”

Leggi su Fanpage.it

"Solo tante cose belle per Anselmo" dichiarava la coppia nella festicciola in casa per l'arrivo del nuovo nato che in realtà era la bimba rapita in clinica a Cosenza. Un quadretto di felicità che si è infranto poco dopo quando hanno iniziato a circolare sui social i video del rapimento e poi con l'irruzione