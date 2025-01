Comingsoon.it - Il Cavaliere dei Sette Regni, George R.R. Martin entusiasta della prima visione della serie: "La amo!"

Leggi su Comingsoon.it

Lo scrittoresaga che ha ispirato Il Trono di Spade sembra soddisfatto del nuovo spin-off in arrivo prossimamente su HBO e, in Italia, su Sky e in streaming su NOW: ecco il suo primo giudizio.