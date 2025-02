Strumentipolitici.it - Il caso Almasri: un intrigo internazionale tra giustizia, sicurezza e interessi nazionali

L’avvocato Giulia Bongiorno rappresenterà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, della, Carlo Nordio, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti, Alfredo Mantovano, suldel generale libico OsamaNajeem.Il generale, infatti, è stato riportato in Libia con un aereo di Stato dopo essere stato prelevato a Torino durante una partita. Il generale prima di fare tappa in Italia sarebbe passato per la Germania e presumibilmente in altri Paesi europei secondo quanto riferito alla stampa dai membri del governo italiano. L’avvocato Luigi Li Gotti ha chiesto alla magistratura inquirente di indagare anche sulla legittimità dell’utilizzo di un aereo di Stato per prelevare il generale libico a Torino e condurlo in Libia, sebbene l’esecutivo e in particolare la premier Giorgia Meloni abbiano motivato il rimpatrio con “ragioni didi Stato”.