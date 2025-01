Sport.quotidiano.net - I numeri. Quattro risultati utili grazie al gol firmato da Candido

Leggi su Sport.quotidiano.net

La rete diha permesso alla Robur di ottenere il quarto risultato utile consecutivo (tre vittorie e un pareggio) e di vedere ancora vicinissimo il secondo posto, coperto proprio dal Seravezza Pozzi a cui i bianconeri andranno a far visita domenica. Si tratta del settimo 1-0 stagionale centrato dalla squadra di Magrini in questa stagione. Rimane il 2-0 sul San Donato Tavarnelle, l’unica gara in cui Bianchi e compagni hanno vinto con più di un gol di scarto.è stato il decimo bianconero ad andare in gol nell’arco del campionato: dei 19 gol totali 6 li ha realizzati Galligani, 2 quelli di Boccardi, Giannetti e Farneti; a quota uno Mastalli, Ricchi, Semprini, Masini, Pescicani e, appunto,(da aggiungere l’autorete di Della Spoletina della Sangiovannese). La difesa, guidata nelle ultime uscite da Giusti, alle soglie della ventiduesima giornata, si attesta come la migliore della categoria: 15 le reti subite.