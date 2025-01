Firenzetoday.it - House Concert "Latin Mood"

Leggi su Firenzetoday.it

Un quartetto di musicisti eccezionali per unda non perdere. Sabato 8 febbraio in una splendida location segreta a Firenze, a partire dalle 21. Prima delo sarà offerto un light dessert con prosecco e caffè.Il progettodi Michele Marini e Gianluca Belpassi.