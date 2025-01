Iltempo.it - Hermoso va al Bayer Leverkusen: i dettagli della formula dell'addio alla Roma

È durata appena sei mesi l'esperienza di Mario. Ufficializzato lo scorso 2 settembre come un nuovo giocatore giallorosso, il difensore spagnolo ora si trasferisce al. La scorsa settimana i tedeschi hanno contattato il giocatore, che sembrava destinato ad una permanenza nella Capitale fino a giugno, ma la panchina contro l'AZ Alkmaar, con Ranieri che gli ha preferito Celik tra i tre di difesa, ha cambiato rapidamente le carte in tavola. L'ex Atletico Madrid ha capito che lo spazio per lui sarebbe stato ridotto al minimo anche con le coppe ed è iniziata la trattativa con il club allenato da Xabi Alonso. La fumata bianca dopo meno di una settimana di dialoghi è arrivata sulla basedel prestito secco, con ilche si farà carico'intero ingaggio del classe 1995, che con la magliaha racimolato appena 622 minuti giocati.