Green Ivan Presta L’Alba della Rivoluzione Verde

Leggi su Citypescara.com

Non appena terminati gli studi,si trovò davanti a una scelta difficile: seguire la via sicura e lavorare per una grande azienda petrolifera, oppure rischiare tutto e fondare la sua start-up dedicata alla sostenibilità ambientale. Fu sua nonna, una donna saggia e pragmatica, a dargli il consiglio decisivo: “Se non lotti per quello in cui credi, nessun altro lo farà per te.”Con pochi risparmi e un gruppo di amici fidati,fondòTech Solutions, un’azienda che mirava a rivoluzionare il modo in cui l’energia veniva prodottae consumata. La sua visione era ambiziosa: creare una rete di micro-centrali energetiche autonome alimentate esclusivamente da fonti rinnovabili.Capitolo 2: Il Primo OstacoloL’inizio fu duro. Nessuno sembrava credere nel progetto di. Le banche rifiutavano di concedere prestiti, gli investitori ridevano delle sue idee considerate troppo utopistiche e persino alcuni dei suoi amici iniziarono a dubitarepossibilità di successo.