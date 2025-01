Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo NOVITA’ dal 2025 per Punteggio preruolo continuità e figli

Leggi su Orizzontescuola.it

diper il personale docente: sottoscritto oggi l'Ipotesi di Contratto per il triennio/28. Ecco le novità più importanti, in attesa della pubblicazione del testo. La presentazione delle domande, nelle scuole, avverrà quando sarà pubblicata l'Ordinanza Ministeriale che stabilirà le date per la mobilità deidi. L'articolodididalperpre