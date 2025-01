Lanazione.it - Gli agricoltori chiedono lo stato di crisi

La protesta dei trattori torna a infiammare anche la Toscana. Gliil giusto prezzo dei prodotti della terra e il blocco della concorrenza sleale. Soprattutto lodidel settore, con misure straordinarie. Punti cardine della piattaforma di rivendicazioni del Coapi (Coordinamentopescatori italiani), abbracciata da tanti produttori toscani che non ce la fanno più a mandare avanti le aziende di famiglia. E spesso sommerse dai debiti: fra le richieste anche una moratoria con le banche. Un centinaio i trattori che si sono radunati ieri vicino al casello autostradale di Bettolle, nel comune di Sinalunga, sfilando a passo di lumaca e raggiungendo Torrita. "Ora il corteo fino a Chiusi e domani partenza per Arezzo con ritrovo allo stadio, per giungere intorno alle 12,30 con tre mezzi piazza Guido Monaco", spiega Andrea Faralli che coordina il presidio in Valdichiana con Fabio Iacomini.