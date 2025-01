Lidentita.it - Giustizia severa per Alemanno, in carcere per incontri politici

Il cugino di Matteo Messina Denaro che scappa perché il gip non ritiene necessario l’arresto, lo ‘ndranghetista più ricercato d’Italia dopo l’ultimo padrino che viene scarcerato perché è malato e perfino la mamma che ha ammazzato i suoi neonati ha diritto ai domiciliari. Perché nel nostro Paese il sistema penitenziario non è punitivo, come negli .per, inperL'Identità.