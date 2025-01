Lapresse.it - Giulia Bongiorno, chi è l’avvocata che difende premier e ministri su caso Almasri

Leggi su Lapresse.it

Da Giulio Andreotti a Matteo Salvini, da Giorgia Meloni a Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano. Sarà, 58 anni, originaria di Palermo ma residente a Roma, senatrice della Lega, ex ministra della Pubblica amministrazione del governo gialloverde e nota avvocata, ad assistere la, ie il sottosegretario nel.Non una novità per lei visto che, laureata in giurisprudenza all’Università di Palermo, a 27 anni è entrata nel collegio difensivo nel processo per mafia contro l’ex presidente del Consiglio Giulio Andreotti, andato avanti dal 1993 al 2004.ha difeso l’exed ex ministro Dc anche nel procedimento di Perugia sull’omicidio del giornalista Mino Pecorelli, conclusosi con la piena assoluzione., dal 2006 al 2013 deputata di Alleanza nazionale, poi del Pdl e quindi di Futuro e Libertà di Gianfranco Fini, e senatrice della Lega da due legislature a partire dal 2018, nel corso della sua carriera ha partecipato ad altri processi importanti e di notevole rilievo mediatico,ndo fra gli altri Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S Beppe, nel processo a Tempio Pausania, in Sardegna, per una presunta violenza di gruppo; e poi Raffaele Sollecito, assolto in Corte di Cassazione per l’omicidio di Meredith Kercher nel delitto di Perugia, ma anche campioni dello sport del calibro di Francesco Totti e Antonio Conte e dello spettacolo come Gianna Nannini, Ezio Greggio e Tiziano Ferro.