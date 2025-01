2anews.it - Giugliano, scoperta officina per smontare le auto rubate: 2 arresti

Leggi su 2anews.it

Tre persone, di cui due finite in manette e una in fuga, sono state beccate all’interno di unain Campania, intente a ‘cannibalizzare’ un’. Il segnale di un gps installato in un’appena rubata ha smesso di muoversi in via San Francesco a Patria, nel comune diin Campania. La persona .